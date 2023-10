مریم نواز نے لاہور جلسے کی ڈرون فوٹیج شیئر کر دی، کارکنان سے کیا کہا؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ (ن) کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے لاہور میں ہونیوالے مینار پاکستان جلسے کی ڈرون فوٹیج شیئر کر دی اور کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر جاری بیان میں مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کے کونے کونے سے لاہور آنے والے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پاکستان بھر سے آئے لوگوں نے نوازشریف کا شاندار استقبال کرنے میں لاہوریوں کا ساتھ دیا۔

انہوں نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تاریخ رقم کی۔

A huge thank you to the people from all corners of Pakistan who joined the people of Lahore to give a phenomenal welcome to their Leader, their Quaid, The one and only.. Nawaz Sharif!



You created history !

Alhamdolillah! pic.twitter.com/9ZkUotU9py