پاکستان سے میچ ہارنے پر گراؤنڈ میں رونے والے افغان کھلاڑی نے ایسا دکھ بھرا پیغام جاری کر دیا کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی

‏په رقيب چې مې اختر دی له جانانه مې ګيله ده ‏خـپل جــنون په کاڼو ولم، له اسمانه مې ګيله ده ‏Pleasessssss forgive me ????????????????????????????????????love you afghanistan ‏⁦‪ ‏⁦