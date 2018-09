ویرات کوہلی کے فلمی میدان میں قدم رکھے جانے کے حوالے سے مداح تجسس کا شکار ہوگئے

ممبئی (این این آئی) بھارتی کرکٹ کپتان ویرات کوہلی کے فلمی دنیا میں قدم رکھے جانے کے حوالے سے مداح تجسس کا شکار ہوگئے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ویرات کوہلی کی جانب سے سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کی گئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ’ 10 برس بعد ایک اور ڈیبیو، مزید انتظار نہیں کرسکتا۔ساتھ ہی انہوں نے ہیش ٹیگ ٹریلر دی مووی بھی واضح کیا ہے جبکہ ایک ویب سائٹ کا لنک بھی دیا گیا ہے جسے کھولنے پر 18۔09۔28 کی تاریخ سامنے آتی ہے جبکہ پیش کار کے طور پر رون پروڈکشنز کا نام درج ہے۔ویرات کوہلی نے یہ تصویر شیئر کرکے ایک طرف تو مداحوں کو تجسس میں مبتلا کردیا ہے، وہیں دوسری جانب ان پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا ہے۔پریام سنگھ دھونی نامی ایک صارف نے ویرات سے سوال کیا کہ واقعی آپ ایک فلم کی تشہیر کیلئے ایشیا کپ 2018 جیسا اہم ٹورنامنٹ نہیں کھیل رہے؟ کیا آپ اداکار ہیں؟۔

صارف نے مزید کہا کہ یہ ہانگ کانگ یا افغانستان کے ساتھ کوئی دو طرفہ سیریز نہیں، یہ ایشیا کپ ہے جس سے آپ باہر ہیں، اگر یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے لیکن فلم کی وجہ سے باہر ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔واضح رہے کہ دبئی میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ 2018 میں ویرات کوہلی بھارتی ٹیم سے باہر ہیں، ان کی جگہ روہت شرما کپتانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

Another debut after 10 years, can't wait! ???? #TrailerTheMovie https://t.co/zDgE4JrdDT pic.twitter.com/hvcovMtfAV