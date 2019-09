کپتان سرفراز کی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسی ویڈیو سامنے آ گئی کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور(ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے سوشل میڈیا پر اپنے بیٹے عبداللہ کی کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو شیئر کی جو وائرل ہو گئی۔سرفراز احمد کی جانب سے ٹوئٹر پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا بیٹا ہاتھ میں بلا اٹھائے کرکٹ کھیلنا سیکھ رہا ہے اور ان کو سکھانے والا وہ شخص ہے جس نے کپتان سرفراز احمد کو بھی کرکٹ کھیلنا سکھائی تھی۔قومی ٹیم کے کپتان نے شیئر کی جانے والی ویڈیو پر کیپشن لکھا کہ ’ایک وہ وقت تھا جب ظفر بھائی مجھے کرکٹ کھیلنا سکھاتے تھے اور آج بھائی میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کرکٹ کھیلنا سکھا رہے ہیں، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے‘۔سرفراز احمد کی اس ویڈیو کو ان کے مداحوں نے بے حد پسند کیا اور ان کے بیٹے کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے خوب دعائیں بھی دیں۔

There was a time when they taught me how to play and now Zafar Bhai and @Azamkhanpcc Bhai are teaching my boy Abdullah. Time flies! :) pic.twitter.com/aqP6fvAcKT