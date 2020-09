دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا | بیدل حیدری | دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا | بیدل حیدری |

دریا نے کل جو چپ کا لبادہ پہن لیا

پیاسوں نے اپنے جسم پہ صحرا پہن لیا

وہ ٹاٹ کی قبا تھی کہ کاغذ کا پیرہن

جیسا بھی مل گیا ہمیں ویسا پہن لیا

فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی

عریاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا

گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے

سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا

بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی

ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا

بیدلؔ لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا

اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا

شاعر: بیدل حیدری

(شعری مجموعہ:پشت پہ گھر )

Darya Nay Kall Jo Chup Ka Libaada Pahen Liya

Piyaason Nay Apnay Jism Ka Malba Pahen Liya

Wo Taat Ki Qabaa Thi Keh Kaaghaz Ka Pairhan

Jaisa Bhi Mill Gaya Ham Nay Wesa Pahen Liya

Faaqon Say Tang Aaey To Poshaak Baich Di

Uryaan Huay To Shab Ka Andhaira Pahen Liya

Garmi Lagi To Khud Say Alag Ho K So Gaey

Sardi Lagi To Khud Ko Dubaara Pahen Liya

Bhonchaal Men Kafan Ki Zaroorat Nahen Parri

Har Laash Nay Makaan Ka Malba Pahen Liya

BEDIL Libaas -e- Zeest Barra Deeda Zaib Tha

Aor Ham Nay Uss Libaas Ko Ulta Pahen Liya

Poet: Bedil Haidri