سپین کے ایتھلیٹ نے دوڑ کے مقابلے میں ناقابل فراموش مثال قائم کر دی، ہر کوئی داد دینے پر مجبور ہو گیا

بارسلونا (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپینش ایتھلیٹ ڈیگو مینڈریڈا نے دوڑ کے مقابلے میں ایسا ناقابل فراموش اقدام اٹھایا جس پر ان کے مداح داد دئیے بغیر نہ رہے اور سوشل میڈیا پر بھی کھلاڑی کے خوب چرچے ہیں۔

غیرملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سپین کے شہر بارسلونا میں جاری کھیلوں کے مقابلے ”سینٹنڈر ٹرائتھلون 2020“ میں ہسپانوی ایتھلیٹ ڈیگو مینڈریڈا نے تھرڈ پوزیشن اور کانسی کا تمغہ حاصل کرنے کے بجائے اپنے حریف کو موقع فراہم کر دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

رپورٹ کے مطابق دوڑ کے مقابلے میں برطانوی ایتھلیٹ جیمز ٹیگل سپینش کھلاڑی کو سخت ٹکر دے رہے تھے لیکن جوں ہی ریس ٹریک کی اختتامی لکیر آئی وہ لڑ کھڑا گئے اور غلطی سے تماشائیوں کی طرف مڑ گئے۔ اس صورت حال کے باعث جیمز ٹیگل کا تسلسل ٹوٹ گیا اور ڈیگو مینڈریڈا ان سے آگے بڑھ گئے، لیکن اس دوران ہسپانوی کھلاڑی نے سپورٹس مین شپ کی اعلیٰ مثال قائم کی اور ٹریک کی اختتامی لکیر پر آکر رک گئے۔

ڈیگو نے خود تیسری پوزیشن اور کانسی کا تمغہ حاصل کرنے کے بجائے برطانوی حریف کو موقع دیدیا جنہوں نے اختتامی لائن کراس کر کے تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اس منفرد اقدام پر ”سینٹنڈر ٹرائتھلون 2020“ انتظامیہ نے ڈیگو مینڈریڈا کو بھی اعزازی تیسری پوزیشن، کانسی کا تمغہ اور انعامی رقم بھی دی۔

