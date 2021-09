آسٹریلیا کے علاقے وکٹوریہ میں 6 شدت کا زلزلہ ، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا

میلبرن ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) آسٹریلیا کے علاقے وکٹوریہ میں 6 شدت کے زلزلے نے علاقے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا مگر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکز میلبورن سے تقریباً 180 کلو میٹر شمال مشرق میں مانس فیلڈ میں تھا جبکہ زلزلہ آسٹریلوی وقت کے مطابق صبح 9 بجکر 15 منٹ پر آیا۔ زلزلے کے جھٹکے پورے میلبورن اور سڈنی اور کینبرا تک محسوس کیے گئے۔

Did you feel the earth move this morning? A magnitude 6.0 earthquake was recorded at 9:15am in Mansfield, VIC. No tsunami threat to VIC per @BOM_au. Fill out a felt report at Earthquakes@GA???? https://t.co/7FHfgUNeR6 pic.twitter.com/W5S8DI5Do6