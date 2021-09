نیوزی لینڈ کی ٹیم ملک واپس پہنچی تو ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسا کام کر دیا کہ جان کر آپ کو یقین نہیں آئے گا

ولنگٹن (ویب ڈیسک) نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ پاکستان منسوخ کرنے والی اپنی ٹیم کے آکلینڈ پہنچنے پر سوشل میڈیا کا کمنٹ سیکشن ہی بند کر دیا۔

چند روز قبل نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے میچ سے کچھ دیر قبل سکیورٹی وجوہات کو جواز بناتے ہوئے سٹیڈیم نہ جانے کا اعلان کیا جس کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مشتمل سیریز منسوخ ہو گئی۔

وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیوزی لینڈ کی جانب سے اچانک دورہ کرنے کو سازش قرار دیا جبکہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے معاملے کو آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔

نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم براستہ دبئی آکلینڈ پہنچی جس کی اطلاعات کیوی بورڈ نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر دیتے ہوئے کھلاڑیوں کی جہاز سے باہر نکلنے کے ایک ویڈیو بھی شیئر کی۔

کیوی بورڈ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ 24 رکنی بہادر اسکواڈ براستہ دبئی آکلینڈ پہنچ گیا ہے اور اب تمام ممبران 14 روز قرنطینہ میں گزاریں گے۔

The 24 strong BLACKCAPS touring squad have arrived home into Auckland from Dubai and will shortly begin the mandatory 14 days in MIQ. pic.twitter.com/VVa86O698g