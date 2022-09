اقوام متحدہ کے اداراے سے انجلینا جولی کا پاکستانی سیلاب کے متاثرین کیلئے مزید مددکا مطالبہ

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین (یو این ایچ سی آر) کی نمائندہ خصوصی اور ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے گزشتہ روز نیشنل فلڈ رسپانس کو آرڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔جہاں انہوں نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب متاثرین کے لئے ڈومور کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "آج پاکستانی خود بڑی قدرتی آفت کا شکار ہیں،پاکستان کی صورتحال پر دنیا کو جاگنا چاہئے"۔

تفصیلات کے مطابق ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی نے گزشتہ روز پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا جس کے بعد انہوں نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر (این ایف آر سی سی) کا دورہ کیا اور اس دوران پریس کانفرنس میں پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ نیشنل فلڈ رسپانس کو آرڈینیشن سینٹر کے دورے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے انجیلینا جولی نے کہا کہ" جن زندگیوں کو بچایا گیا،ان سے بات کی مگر وہ ابھی محفوظ نہیں، جو تباہی ہوئی ہے، دنیا کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے"۔ان کا کہنا تھا کہ" آنے والے ہفتوں میں بھرپور مدد نہ پہنچی تو بچنے والے بھی نہیں بچیں گے، زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ان انسانوں میں بےشما ر بچے ہیں"۔انجیلینا جولی نے کہا کہ "میں نے ایسی تباہی اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی، متاثرین کو خوراک،شیلٹر،طبی سہولیات کی ہنگامی ضرورت ہے، پہلے جب بھی آئی پاکستانی عوام کو افغان عوام کی مہمان نوازی کرتے پایا"۔انہوں نے عالمی برادری سے پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے مزید مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "آج پاکستانی خود بڑی قدرتی آفت کا شکار ہیں،پاکستان میں جو صورتحال ہے دنیا کو اس پر جاگنا چاہیے"۔انجیلینا جولی نے مزید کہا کہ "یہ بہت سارے لوگوں کی زندگی و موت کا مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلی کے کم ذمہ دار ممالک کو تباہی اور اموات کا دوسروں کی نسبت زیادہ سامنا ہے، مصیبت کی اس گھڑی میں میرا دل عوام کے ساتھ ہے"۔ان کا کہنا تھا کہ "ہر جگہ پاکستانی فوج کو عوام کی مدد کرتے، زندگیاں بچاتے دیکھا ہے"۔انہوں نے مزید کہا کہ"میں مستقبل میں بھی پاکستان آتی رہوں گی اور میں پورے دل سے اس مشکل وقت میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوں"۔انجلینا جولی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ "وہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مزید امداد بھیجے"۔اداکارہ کا کہنا ہے کہ "اگرمزید امداد جلد پاکستان نہیں پہنچی تو یہاں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہوجائے گا'۔

Ms Angelina Jolie arrived in Pakistan to show solidarity and support for flood victims. She visited National Flood Response Coordination Centre (NFRCC) today.

Mr Ahsan Iqbal Deputy Chairman NFRCC welcomed Ms Jolie and thanked her for visiting Pakistan. pic.twitter.com/Nt93ZDhaIX