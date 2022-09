سیلاب متاثرین کے حالات اجاگر کرنے اور دنیا سے مدد کی اپیل پر وزیر اعظم نے امریکی صدر کا شکریہ ادا کردیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کا معاملہ اقوام عالم کے سامنے اجاگر کرنے اور مدد کی اپیل کرنے پر امریکی صدر جوبائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ " پاکستان مین سیلاب زدگان کے حالات کو اجاگر کرنے اور دنیا سے فوری مدد کی اپیل کرنے پر شکریہ صدر جوبائیڈن " ۔

Thank you President @JoeBiden for highlighting the plight of the flood victims in Pakistan and urging the world for an immediate response, as my country is facing the ravages of unprecedented floods. The calls of stranded women & children for help need to be heeded to. #UNGA