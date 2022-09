اخبار میں لڑکی کے رشتے کا اشتہار، شرط ایسی کہ سافٹ ویئر انجینئرز کے دل ہی ٹوٹ گئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں گزشتہ دنوں ایک اخبار میں لڑکی کے رشتے کے لیے اشتہار دیا گیا جس کی عبارت میں کچھ ایسی بات تحریر کی گئی تھی کہ پڑھ کر سافٹ ویئر انجینئرز کے دل ہی ٹوٹ گئے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق انگریزی اخبار میں چھپنے والے اس اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی، جس کی عمر 24سال اور قد 5فٹ ہے، لڑکی کا رنگ گورا اور بہت خوبصورت ہے اور اس نے ایم بی اے کر رکھا ہے۔ لڑکی کا تعلق امیر کاروباری فیملی سے ہے۔ اس کے لیے رشتہ درکار ہے۔

Matrimonial ad asks software engineers to ‘kindly do not call’, future of IT does not look so sound, jokes tech CEO #गोदी_मीडिया_बकवास_बंद_कर #softwareengineering #Trending pic.twitter.com/mYM75Cnk8J