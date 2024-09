سرمد قدیر اور لولیانا بیریگوئی"BABY DO YOU KNOW"میں کام کرینگے سرمد قدیر اور لولیانا بیریگوئی"BABY DO YOU KNOW"میں کام کرینگے

لاہور(پ ر)پاکستانی گلوکار اور نغمہ نگار سرمد قدیر جولائی 2024میں"تیری گلی"کی شاندار پذیرائی کے بعد رومانیہ کی پاپ اسٹار اور سوشل میڈیا سنسیشن لولیانا بیریگوئی) کے ہمراہ ایک بالکل نئے ٹریک"BABY DO YOU KNOW"میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معروف میوزک اور آڈیو پروڈکشن کمپنی جراف کے ذریعے ریلیز اور ڈسٹری بیوٹ کئے گئے اس رومانوی ثقافتی تعاون میں پنجابی اور انگریزی دھنوں کے حسین امتزاج کو یکجا کیا گیا ہے،جو ان دونوں گلوکاروں کیلئے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اوراپنے منفرد انداز اور ثقافتی اثرات کے ساتھ وہ ایک عالمی آواز کی شکل اختیار کرگئے ہیں۔یہ ایک رومانوی گیت ہے جو زبان کی قید سے بے نیاز ہے،اس گیت میں ایک الگ ہی دنیا میں رہنے والے لڑکے اور لڑکی کے دلی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔اس گیت میں سرمد کی روح پرور آواز لولیاناکی دلکش آواز کے ساتھ ملکر اسے پنجابی اور انگریزی زبان کا حسین شاہکار بناتی ہیں۔اس گیت کے بول سرمد قدیر اور نغمہ نگار Dumitru Dascalu, نے لکھے ہیں،جبکہ اس گیت کو سپر نووا میوزک نے پروڈیوس کیا ہے،جو ثقافتی تقسیم سے ہٹ کر محبت،تعلق،اور موسیقی کی طاقت کے موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں۔