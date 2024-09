  گوگل کے بہترین پروگرام

گوگل نے اپنے صارفین کے لئے گوگل میپ سے راستہ ڈھونڈنا مزید آسان بنا دیا ہے۔ گوگل نے اپنی سروس میں صارفین کی آسانی کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کروا دیا ہے۔امریکہ میں ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ دی ورج کی رپورٹ کے مطابق گوگل کی جانب سے نئے فیچر کو امرسیو ویوو فار روٹ (Immersive View for routes) کا نام دیا گیا ہے۔واضح رہے کہ دنیا بھر میں لوگ آج کل جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں۔گوگل میپ جہاں لوگوں کو اپنی منزل کا درست راستہ دکھانے میں مدد فراہم کرتا ہے وہیں یہ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ راستے میں کس جگہ کتنی ٹریفک ہے؟ اور کون سا راستہ اس وقت ٹریفک سے خالی ہے؟

گوگل نے اپنی مقبول سروس میپس کے لیے ایک اور نیا فیچر متعارف کرا دیا ہے۔ گوگل کا یہ نیا فیچر تھری ڈی ڈیزائن ہے جس کی مدد سے منزل تک بآسانی پہنچنا ممکن ہو گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے فیچر کے ذریعے ٹریفک کی معلومات بھی حاصل ہو سکیں گی۔متعارف کرائے جانے والے نئے فیچر کی خاص بات یہ ہو گی کہ راستہ تلاش کرنے کے دوران سڑکوں کا تھری ڈی منظر وسیع اور واضح نظر آئے گا جس کی مدد سے صارفین بہتر طریقے سے راستہ سمجھ سکیں گے۔ ویب سائٹ کے مطابق یہ فیچر پہلے مرحلے میں ایمسٹرڈیم، برلن، ڈبلن، فلورنس، لاس ویگاس، لندن، لاس اینجلس، میامی، نیو یارک سٹی، پیرس، سان فرانسسکو، سان ہوزے، سیئٹل، ٹوکیو اور وینس سمیت صرف 15 شہروں کے لیے شروع کیا جائے گا۔ اس فیچر سے آئی فون کے علاوہ اینڈرائیڈ صارفین بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔

گوگل نے حال ہی میں اپنے نئے تجرباتی اے آئی سرچ انجن کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا دیا ہے۔گوگل اس وقت دنیا کا مقبول ترین سرچ انجن ہے لیکن اس کے باوجود بھی آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹیکنالوجی سے لیس چیٹ جی پی ٹی نے اسے خود کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس کی جانب سے گزشتہ چند ماہ سے اے آئی ٹیکنالوجی پر مبنی ایک تجرباتی سرچ انجن ایس جی ای پر کام کیا جا رہا ہے جو محدود صارفین کو دستیاب ہے۔

گوگل کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اے آئی سرچ انجن میں آئندہ چند روز میں اہم اپ ڈیٹس کی جا رہی ہیں۔جو افراد ابھی اس سرچ انجن کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے سامنے سرچ رزلٹس میں تحریری رزلٹس کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بھی نظر آئیں گی۔گوگل اس وقت چیٹ جی پی ٹی سے بھی بہتر اے آئی سسٹم تیار کرنے میں مصروف ہے، یعنی اگر وہ کسی موضوع کے بارے میں سرچ کریں گے تو اے آئی ٹیکنالوجی تحریری وضاحت کے ساتھ ساتھ یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ان کے سامنے پیش کرے گی۔واضح رہے کہ مائیکرو سافٹ کے سرچ انجن بنگ میں چیٹ جی پی ٹی کے اضافے کے بعد گوگل نے فروری 2023ء میں اپنے چیٹ بوٹ بارڈ کو متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا۔

بارڈ چیٹ بوٹ گوگل کے لینگوئج ماڈل فار ڈائیلاگ ایپلیکیشنز (ایل اے ایم ڈی اے) پر مبنی ہے؛تاہم اسے گوگل سرچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔گوگل کا یہ اے آئی سرچ انجن دیگر چیٹس بوٹس جیسے چیٹ جی پی ٹی یا بارڈ سے مختلف ہے کیونکہ وہ تفصیلات کے ذرائع بھی بتاتا ہے، جس سے صارفین کو زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ وہ اس ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں جس کا حوالہ اے آئی سرچ انجن کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ان نئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ گوگل کی جانب سے اے آئی سرچ انجن کو زیادہ تیز بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ مطلوبہ تفصیلات تک رسائی جلد ممکن ہو سکے۔یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سرچ انجن کیسے کام کرتا ہے؟

خیال رہے کہ گوگل کی سالانہ آئی او کانفرنس کے موقع پر کمپنی کی جانب سے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس سرچ انجن کی اوّلین جھلک پیش کی گئی تھی اور مخصوص صارفین کو اس تک رسائی کا موقع بھی فراہم کیا گیا تھا۔اس سرچ انجن میں صارفین کو زیادہ قدرتی انداز سے سوالات پوچھنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ان سوالات پر سرچ رزلٹس کی روایتی فہرست کے ساتھ ساتھ سوالات کے جواب میں اے آئی پر مبنی سمری بھی فراہم کی جاتی ہے۔اگر صارف کسی موضوع کے بارے میں تفصیلی سوال پوچھے گا تو اس کے سامنے ایک طویل سمری سامنے آ جائے گی۔

گوگل کی جانب سے اسے اے آئی پاور سنیپ شاٹ کا نام دیا گیا ہے۔اس سمری میں سورسز کے لنکس کے ساتھ ساتھ مختلف پریزنٹیشن فارمیٹ سٹائل بھی موجود ہوں گے۔اس سمری میں متعلقہ سوالات پر کلک کرنے کے لیے صارفین کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی جس کے بعد اے آئی چیٹ بوٹ ان کی مدد کے لیے متحرک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گوگل سرچ میں صارفین کے تحفظ کے لیے 3 بہترین پرائیویسی فیچرز کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور صارفین کی پرائیویسی کو بہتر بنانے کے لیے 3 نئے فیچرز کو اپنے سرچ انجن کا باقاعدہ حصہ بنا دیا ہے۔ان فیچرز سے صارفین نہ صرف اپنے ذاتی ڈیٹا کو آن لائن کنٹرول کر سکیں گے بلکہ کسی حد تک اسے انٹرنیٹ پر پھیلنے سے بھی روک سکیں گے۔ گوگل کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں ان فیچرز کا اعلان کیا گیا۔

ان میں سے ایک فیچر رزلٹس اباؤٹ یو ٹول ہے۔اس ٹول کو 2022ء میں متعارف کروایا گیا تھا جس سے صارفین کو حساس ذاتی معلومات جیسے فون نمبر، گھر کا پتا یا ای میل ایڈریس وغیرہ سرچ رزلٹس سے نکالنے میں مدد ملتی ہے نیز یہ کہ انہیں مزید بہتر بنایا گیا ہے اور صارفین کو ذاتی تفصیلات آن لائن شائع ہونے پر گوگل کی جانب سے الرٹس بھیجے جائیں گے، تاکہ وہ اس حوالے سے اقدامات کر سکیں۔اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے گوگل سرچ ایپ کو فون پر اوپن کریں اور وہاں دائیں جانب اوپر پروفائل پکچر پر کلک کریں۔اس کے بعد پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی پر کلک کرکے نیچے رزلٹس اباؤٹ یو سیکشن پر جائیں۔وہاں جا کر Get alerted about new results about you کو ان ایبل کر دیں۔کمپنی کے مطابق فی الحال یہ فیچر امریکی صارفین کو دستیاب ہے لیکن بہت جلد اسے دیگر ممالک تک توسیع دی جائے گی۔ ٭٭٭

گوگل کی جانب سے دوسرا فیچر نامناسب تصاویر کو خودکار طور پر دھندلا کرنے کا ہے۔اس کے لیے سیف سرچ فیچر میں اپ ڈیٹ کی گئی ہے۔اسی طرح صارفین کی نامناسب ذاتی تصاویر کے حوالے سے گوگل پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ سرچ رزلٹس سے اپنی اس قسم کی تصاویر کو ہٹا سکیں۔

٭٭٭

final

9