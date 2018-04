رابی پیرزادہ کی میرا کو دھمکی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) رابی پیرزادہ نے سکینڈل کوئین میرا کو مبینہ الزامات لگانے پر منہ توڑنے کا پیغام دے دیا۔

رابی پیرزادہ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں گلوکارہ رابی پیرزادہ نے میرا کے نئے سکینڈل کی پٹاری بھی کھول دی۔ فلم میں گلوکارہ کا مرکزی جبکہ سکینڈل کوئین میرا جی کا صرف منہ دکھائی والا کردار ہے۔ خیال رہے کہ کراٹے اور بلیک بیلٹ ہولڈر رابی پیرزادہ شیر پر سواری اور سانپوں سے چھیڑچھاڑ کر کے بھی اپنی دھاک بٹھا چکی ہیں۔

...ویڈیو دیکھیں۔۔۔

A Serious Message to "MEERA JEE" from RABI PIRZADA#RabiPirzada #ShorSharaba #Meera pic.twitter.com/vkoYVV4wAo