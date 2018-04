”زینب کے والد نے واٹس ایپ پر یہ بھیجا ہے اور۔۔۔“ معصوم زینب کے والد نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو واٹس ایپ پر کیا بھیجا؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معصوم زینب کے قاتل عمران کو سزا سنائی جا چکی ہے لیکن یہ واقعہ اب بھی ہر پاکستانی کے دل میں پہلے دن کی طرح ہی تازہ ہے۔ زینب کا معاملہ سامنے آیا تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے تہلکہ خیز دعوے کئے لیکن عدالت میں ثابت کرنے میں ناکام رہے جس کے بعد عدالت نے ان پر تین ماہ کی پابندی عائد کر دی۔

اس پابندی کے باعث وہ ٹی وی پر پروگرام تو نہیں کر رہے البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مداحوں کیساتھ رابطے میں ہیں اور انہیں مختلف معاملات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو پوسٹ کی ہے اسے دیکھ کر سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔

ڈاکٹر شاہد مسعود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر معصوم زینب کی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے آنکھوں میں کئی خواب لئے کھڑی ہے اور لکھا ”زینب بیٹی کے والد صاحب جو مجھ سے مسلسل رابطہ میں ہیں (اور جن کی بھی اب میری طرح زبان بندی ہو چکی ہے) کچھ دیر پہلے یہ تصویر واٹس ایپ کی ہے۔۔۔!!!“

زینب کی یہ تصویر دیکھ کر ہر آنکھ ہی اشکبار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے ملنے والے زخم بھی ہرے ہو گئے ہیں اور صارفین کی جانب سے اپنی رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

تجمل پرویز نامی صارف نے لکھا ”افسوس کی بات ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا راز ہے اس میں۔۔۔“

حلیمہ نعیم نے لکھا ”ہم کتنے ظالم ہیں۔۔۔ یہ ننھی پری اس کی حقدار نہیں تھی“

How cruel we are seriously this little angel doesn't deserve this