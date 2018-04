”اچھا جی!!! پھر میں تو یہ۔۔۔“ کرپٹ سیاستدانوں سے متعلق عمران خان کے بیان پر عامر خان بھی میدان میں آ گئے، ایسا بیان داغ دیا کہ کرپٹ سیاستدان منہ چھپانے لگیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان نے کرپٹ سیاستدانوں کو باکسنگ رنگ میں عامر خان کے حوالے کرنے کی بات کی تو عامر سے بھی چھپ نہ رہا گیا اور ایسا بیان دیدیا کہ کرپٹ سیاستدان منہ چھپاتے پھریں گے۔

تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لندن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حکمرانی کاکیا فائدہ جس میں انسان اپنے ہی اداروں پراعتماد نہ کرسکے،زکام بھی ہوتو طیارہ پکڑ کر باہر بھاگنے میں عافیت سمجھی جائے۔کرپٹ سیاستدانوں کو باکسنگ رنگ میں عامرخان کے حوالے کروں گا۔

پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے عمران خان کے خطاب کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ہاں، میں پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو ناک آﺅٹ کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔“

Yes. I would love to knockout the corrupt politicians in Pakistan ???????? ???????? https://t.co/VsqPrLvins