”بیوی سنبھالی نہیں جاتی اور۔۔۔“ عمران خان کی ”ہلا شیری“ پر عامر خان نے کرپٹ سیاستدانوں کو ناک آﺅٹ کرنے کی بات کی تو ٹوئٹر صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا، وہ کچھ کہہ دیا کہ فریال مخدوم بھی غصے سے آگ بگولہ ہو جائیں گی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چیئرمین عمران خان نے کرپٹ سیاستدانوں کو باکسر عامر خان کے حوالے کرنے کی بات کی تو عامر خان نے بھی کہا کہ انہیں پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں کو ناک آﺅٹ کرنے پر خوشی ہو گی۔

Yes. I would love to knockout the corrupt politicians in Pakistan ???????? ???????? https://t.co/VsqPrLvins — Amir Khan (@amirkingkhan) April 23, 2018

عامر خان تو سیاستدانوں کو ناک آﺅٹ کریں یا نہیں، البتہ سوشل میڈیا صارفین نے اس بیان پر انہیں ناک آﺅٹ کر دیا ہے اور ایسے ایسے تبصرے کئے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان برپا ہے۔

واصف احمد نامی ایک صارف نے لکھا ”بیوی سنبھالی نہیں جاتی اور پاکستان میں آ کر ’امب‘ کرے گا یہ۔۔۔ بھاگ“

Biwi sanbhali nai jati aur pakistan mein aa k amb karay ga yeh. Bhaag — نااہل عوام (@wasafahmad) April 23, 2018

عائشہ بیگ نے لکھا ” اس نے کرپٹ سیاستدان کا کہا تھا نواز شریف کا نہیں۔۔۔ آپ لوگ خود ہی سب باتیں اپنے اوپر لے جاتے ہیں ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں“

Os ny crupt politician ka kaha ta Nawaz sharif ka ni...????????????ap log kud he sb batain apny upr ly jataiN hm kia keh skty — Ayesha Baig (@AyeshaB06673689) April 23, 2018

ہارون خان نے لکھا ”پہلے آپ اپنے گھر کا معاملہ حل کرو۔۔۔ اپنی والدہ اور بیوی کا۔۔۔ باقی بعد میں عمران کا ساتھ دینا“

پہلے آپ اپنی گھر کا معاملہ حل کرو اپنی امی اور وائف کا, باقی بعد میں عمران کا ساتھ دینا ???????? — Haroon khan Jadoon..❤❤ (@jadoon_h1) April 23, 2018

احمد حماد نے لکھا ”او جا بھائی اپنا کام کر! ایک اخلاقی اور مالی کرپٹ پوڈری کے پیچھے لگ کے اپنا مقام اور احترام کھو بیٹھو گے تم بھی“

او جا بھائی اپنا کام کر! ایک اخلاقی اور مالی کرپٹ پوڈری کے پیچھے لگ کے اپنا مقام اور احترام کھو بیٹھو گے تم بھی۔ — احمد حمّاد (@iamhammad) April 23, 2018

اکرام بٹ نے لکھا ”آپ کو پاکستانی سیاستدانوں کی گندی سیاسی گیم میں شامل نہیں ہونا چاہئے“

You shouldn’t involve your self in Dirty Game of Pakistani Politicians. ???????? — M I Butt (@ikramButt786) April 23, 2018

بلال احمد نے لکھا ”او بھائی ! پہلے اپنی بیوی کو تو سنبھال“

OOO bhaii pahhlaa apni Bivwii ko to sambhalll — Bilal Ahmed (@BilalAh28241785) April 23, 2018

بٹ نامی صارف نے لکھا ”تم پاکستان والوں کی فکر نہ کرو بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو جن کی دعاﺅں سے تم اس مقام پر پہنچے ہو اور آج تم ایک چڑیل بیوی کے پیچھے لگ کر ان کو بھول چکے ہو۔ پہلے اپنا گھر سیدھا کر پھر کسی اور کی طرف آنا“

تم پاکستان والوں کی فکر نا کرو اس اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو جن کی دعاؤں سے تم اس مقام پر پہنچے ھو اور آج تم ایک چڑیل بیوی کے پیچھے لگ کر انکو بھول چکے ھو پہلے اپنا گھر سیدھا کر پھر کسی اور کی طرف آنا — لاہور کا پٹواری ???? (@Butt1357) April 23, 2018

سعدیہ اکرم نے لکھا ”شرم کرو! میں تمہیں سپورٹ کرنے پر پچھتا رہی ہوں۔ تم ایک سپورٹس مین ہو اور سپورٹس مین ہی رہو۔ عمران خان تمہارا سیاسی استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور تم اس پر خوش ہو رہے ہو“

Shame man! I regret supporting you. You are a sportsman, remain a sportsman. Imran Khan trying to politicize you & you are happy with it. — Sadia Akram (@sadiaak1999) April 23, 2018

لاہور کا پٹواری نامی صارف نے لکھا ”پہلے اپنی بیوی کو سنبھالو پھر کسی اور طرف دیکھا۔۔۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ نیازی سے دور رہو ورنہ تمہارا بھی خاور مانیکا کی طرح منہ کالا ہو جائے گا“