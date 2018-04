شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کیساتھ مل کر پورے بھارت کو ’ماموں‘ بنا دیا، سب سے بڑی خوشخبری آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی آل راﺅنڈر شعیب ملک نے بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا سے شادی کی تو پاکستانیوں نے ثانیہ مرزا کو ”قومی بھابھی“ کا خطاب دیدیا اور اب دونوں نے ایسی خوشخبری سنا دی ہے جس کا انتظار پاکستانی کئی سالوں سے کر رہے تھے۔

شعیب ملک اور ثانیہ مرزا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر انتہائی دلچسپ اور انوکھے انداز میں ”ننھے مہمان“ کی آمد کی خوشخبری سنائی تو پاکستانی خوشی سے نہال ہو گئے اور ہر طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ کئی مداح تو کہنے لگ گئے کہ بھارت اب ”ماموں“ بن گیا ہے۔

شعیب ملک نے ٹوئٹر پر ”وارڈروب“ کی کارٹونش تصویر جاری کی جس کے تین حصے بنے ہوئے ہیں۔ ایک حصہ ثانیہ مرزا اور ایک حصہ شعیب ملک کیلئے مختص دکھایا گیا جبکہ درمیان والا حصہ ”مرزا، ملک“ کیلئے دکھایا گیا اور تینوں میں موجود کپڑوں کا سائز بھی مختلف دکھایا گیا ہے۔ شعیب ملک نے یہ تصویر جاری کرتے ہوئے #MirzaMalik کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا اور اس طرح پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی۔

ثانیہ مرزا نے بھی اسی وقت وہی تصویر شیئر کرتے ہوئے #BabyMirzaMalikکا ہیش ٹیگ استعمال کیا تو مداحوں کو ٹویٹ کا مقصد سمجھنے میں ذرا دیر نہ بھی اور ہر جانب سے مبارکبادوں اور نیک خواہشات کا اظہار شروع ہو گیا۔

کرکٹر احمد شہزاد نے مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ”مبارک ہو!!! شعیب بھائی اور ثانیہ بھابھی یہ بہت ہی زبردست خبر ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت کی برسات کرے“

Congrats!! This is great new Shoaib Bhai n Sania bhabi..May Allah Shower His supreme blessings on you n the family Ameen