پاکستان کے معروف سابق باولر ثقلین مشتاق نے ’بڑھاپے ‘ میں ڈیرین سیمی کے سامنے ایسا کام کر دیا کہ دیکھ کر سلمان خان بھی کہیں گے ’یہ تو نوجوانوں سے بھی دس ہاتھ آ گے ہے ‘

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )’کھلاڑی کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ‘ یہ بات پاکستان کے سابق باولر ثقلین مشتاق نے ثابت کر دی ہے ، ان کی ایک ویڈیو میں اس وقت سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ کی توجہ حاصل کر لی ہے اور تیزی کے ساتھ شیئر کی جارہی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈنڈ نکالنے کا رواج دراصل سابق ٹیسٹ کپتان مصباح الحق کی طرف سے اس وقت شروع کیا گیا جب ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ا ب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن انہوں نے گراﺅنڈ میں ڈنڈ لگا کر یہ بتایا کہ وہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے جو کہ سوشل میڈیا پر بے انتہامقبول ہوا جس کے بعد دیگر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی اسے آگے بڑھایا تاہم اب ثقلین مشتاق نے اپنے ایک ہاتھ پر سارا وزن ڈال کر ڈنڈ لگائے اور سب کو حیران پر یشان کر دیاہے ۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتاہے کہ ثقلین مشتاق اپنے بائیں ہاتھ سے ڈنڈ لگا رہے ہیں اور ان کے قریب ڈیرین سیمی کھڑے ہیں تاہم امید کی جارہی ہے کہ یہ ویڈیو پی ایس ایل تھری کے دوران بنائی گئی ہے ۔ سوشل میڈیا صارف نے یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ’ماسٹر ثقلین مشتاق اپنے جسم کے نچلے حصے میں چوٹ کی وجہ سے اپنا کھیل جاری نہیں رکھ سکے لیکن ان کے اوپر والا جسم آج کھیلنے والے نوجوانوں سے زیادہ مضبوط ہے ‘۔

ویڈٰیو دیکھیں:

The Master @Saqlain_Mushtaq couldn’t continue the game because of his injured lower body ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️see upper body still strong then any youngster playing ????????????????????????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/5iJKN4xVJ8