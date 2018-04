”یہ غیر ملکی کھلاڑی جلد ہی پاکستان یہ کام کرنے کیلئے آ رہاہے“ایسی خبر آ گئی کہ سن کر پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان سپر لیگ میں پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کرنے والے ویسٹ انڈین کھلاڑی اور پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی پاکستان آرہے ہیں ۔

The announcement fans across the country have been waiting for. Our very own Khpal Kaptaan @darensammy88 is coming to Pakistan to attend the Zalmi Annual Excellence Awards. Very few captains in franchise cricket are loved as much as you are.#ZalmiPTVAwards pic.twitter.com/zburPwYp5a