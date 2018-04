حسن علی پر کڑی تنقید کے بعد بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے اظہر علی کی تعریفوں کے پل باندھ دئیے ،بلے باز نے بارڈر پر ایسا کیا کام کیا ؟تصویر دیکھ کر آپ بھی انہیں داد دیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی انگلینڈ جانے سے قبل واہگہ بارڈر گئے جہاں حسن علی کے جارحانہ انداز نے بھارتیوں کو مرچیں لگا دیں ،جس کے بعد بھارتی میڈ یا نے حسن علی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا یا لیکن وہاں پر موجود قومی ٹیم کے کھلاڑی اظہر علی نے ایک تصویر بنوا کر ایسا پیغام دے دیا کہ بھارتی صحافی بھی داد دئیے بغیر نہ رہ سکے ۔

Peace is the way forward...picture with both Pakistan and Indian soldiers at wahga border. pic.twitter.com/0gjkinFUDG