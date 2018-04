کامن ویلتھ ممالک کی میٹنگ کے بعد ملکہ برطانیہ کے ساتھ تصویر بنواتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کو آخری قطار میں کیوں کھڑا کیا گیاہے ؟ اصل وجہ سامنے آ گئی ،جان کر وزیراعظم نوازشریف بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں تاہم جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک تصویر تیزی سے وائرل ہو رہی جس میں اجلاس میں شریک تمام سربراہان ملک برطانیہ کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں اور اس موقع پر وزیراعظم پاکستان سب سے آخری میں کھڑے ہیں جس پر طرح طرح کے تبصرے دیکھنے میں آ رہے ہیں تاہم اس پر اب وزیر داخلہ احسن اقبال میدان میں آ گئے ہیں اور اصل وجہ بے نقاب کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر چلنے والے تبصروں کے جواب میں وزیر داخلہ احسن اقبال نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”دولت مشترکہ کے اجلاس میں جس طرح عالمی لیڈر ز کو بیٹھایا گیاہے وہ دراصل ان کے دور اقتدار اور آفس میں رہنے کی مدت کی بنیاد پر ہے ،تو نتیجہ یہ نکلا کہ وزیراعظم بدلتے رہیں گے تو پیچھے جاتے جائیں گے ۔“

Clarification: Seating of leaders in CW Summit was determined on the basis of incumbents length of time in Office. Morale of story: Keep changing PMs keep getting behind. pic.twitter.com/ejBdFWTALq