” دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اور جرمنی کے بارڈر پر فیکٹریاں لگیں“ وزیراعظم عمران خان نے ایران میں تاریخ اور جغرافیہ ،دونوں بگاڑ کر رکھ دیئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے ایران کا دو روزہ دورہ کیا جہاں انہوں نے صدر حسن روحانی اور دیگر حکام کے ساتھ انتہائی اہم ملاقاتیں کیں اور پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا ۔ عمران خان عمومی طورپر فی البدی تقریر کرتے ہیں تاہم انہوں نے اپنے خطاب کے جرمنی اور جاپان کے درمیان مشترکہ صنعت کا بیان جاری کیا تو پر سوشل میڈیا سمیت ہر طرف اس پر بحث شروع ہو گئی ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور جاپان نے لاکھوں سولینز کو قتل کیا لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنی سرحدوں پر مشترکہ انڈسٹری لگائی ، تجارت سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں ۔سینئر صحافی طلعت حسین نے وزیراعظم عمران خان کے بیان کی ویڈیو شیئر کی اور ساتھ پیغام درج کرتے ہوئے لکھا کہ ” جاپان جزیرہ نما ملک ہے جو کہ براعظم ایشیا میں واقع ہے جبکہ جرمنی وسطی یورپ میں ہے اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ دونو ں ممالک اتحادی تھے لیکن وزیراعظم کچھ اور سمجھتے ہیں ۔“

Japan is an island country in East Asia located in the Pacific. Germany is in central Europe. They had the same location during the 2nd World War in which they were allies. But PM Imran thinks otherwise and says so before international audience. pic.twitter.com/aR45Y7T2bP

دراصل جرمنی یورپی اور جاپان ایشیائی ملک ہے اور اس کے چاروں طرف پانی ہے یعنی جاپان ایک جزیرہ نما ملک ہے تاہم جرمنی کے ساتھ اس کی سرحدیں ملنا تو دور کی بات اگر جہاز پر بھی جاپان سے جرمنی یا جرمنی سے جاپان جانا ہو تو 9 ہزار سے زائد کلومیٹر (5500 میل)کا سفر کرنا پڑے گا ا ور یہ سفر کم از کم 11 سے 12 گھنٹے کا ہوگا ۔جرمنی کے ساتھ 9 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں جن میں جاپان تو بالکل شامل نہیں ہے ۔ جرمنی کے ہمسائے میں ڈنمارک ، پولینڈ ، چیک رپبلک ، فرانس ، بیلجیئم ، لیکسم برگ ، ہالینڈ ، سویٹزر لینڈ واقع ہیں ۔

یورپی ممالک میں آبادی کے لحاظ سے جرمنی دوسرا بڑا ملک ہے اور 2017 میں اس کی آباد ی 8 کروڑ 20لاکھ کے قریب تھی تاہم دوسری جانب اگر جاپان کی بات کی جائے تو و ہ ایشیائی ملک ہے جس کا جنگ عظیم دوئم میں اہم کردار رہا اور امریکہ کی جانب سے ایٹم بم گرائے جانے کے بعد وہ تاریخ کا ایک بڑا حصہ بن گیا تاہم جاپان کے ہمسائے میں چین ، روس ، شمالی اور جنوبی کوریا واقع ہے ۔ جاپان کے پاس بڑی تعدا د میں جزائر بھی ہیں ۔

Germany and Japan did not fight each other during WWII.

Germany and Japan do not share a border.

Japan does not share a border with any country because it is an island. Islands are surrounded by water.

Imran Khan is losing his marbles.

