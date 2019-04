” اس ویڈیو میں موجود شخص چور ہے “ سوشل میڈیا پر لندن میں سٹور کے باہر شہبازشریف کی ویڈیو کے ساتھ شہری نے سٹور انتظامیہ کو پیغام لکھ دیا ، جواب کیا ملا ؟ جان کرآپ کی ہنسی نہ رکے گی ۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہبازشریف ای سی ایل سے نام نکلنے کے بعد لندن روانہ ہو گئے تھے جس کے باعث وہ آج آشیانہ ہاﺅسنگ ریفرنس کی سماعت کے دوران عدالت میں بھی پیش نہیں ہوئے ۔

انتہائی دلچسپ ترین امر یہ ہے کہ شہبازشریف کی لندن سے ایک سٹور کے باہر کھڑے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ، یہ سٹور دراصل معروف برانڈ ” مارکس اینڈ سپینسر “ کا ہے تاہم ممکنہ طور پر گاڑی میں بیٹھے ایک شخص نے شہبازشریف کو پہنچان لیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی جبکہ اپوزیشن لیڈر اس کی طرف بڑھے اور مصافحہ بھی کیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک زبیر نامی صار ف نے یہ ویڈیو شیئر کی اور ساتھ ” مارکس اینڈ سپینسر “ کو ٹیگ کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ” ہیلو ڈیئر ، اس سے ہوشیار رہیں ، اس ویڈیو میں موجود نوجوان چور ہے “ ۔

Hello dear

Be Aware, the guy in video is thief.@marksandspencer

pic.twitter.com/bTRF331jJe