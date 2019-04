’ماہرہ خان بطور مٹھائی ‘ اداکارہ کی خاتون مداح نے ایسی تصاویر پیش کردیں کہ دیکھ کر آپ کو بھی ہنسی آجائے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکاروں کے مداح ان کیلئے اپنی محبت کے اظہار کیلئے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی اپنے پسندیدہ اداکار کا ٹیٹو اپنے جسم پر گدواتا ہے تو کوئی اپنے پسندیدہ اداکار کا پورٹریٹ بنادیتا ہے لیکن ماہرہ خان کی ایک خاتون مداح نے اداکارہ کا ایک مختلف روپ پیش کیا ہے۔

خود کو ماہرہ خان کا مداح کہنے والی خاتون مداح نے ٹوئٹر پر ایک تھریڈ بنایا ہے جس میں اس نے اداکارہ کو بطور مٹھائی پیش کیا ہے۔

اس تھریڈ میں ماہرہ خان کا مختلف مٹھائیوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔

یعنی اگر ماہرہ خان نے سرخ کپڑے پہنے ہیں تو اس کے ساتھ جلیبی کی تصویر دی گئی ہے۔

اسی طرح ماہرہ خان کا موازنہ مختلف مٹھائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔

ماہرہ خان کا مختلف روپ پیش کرنے پر بعض مداحوں کی جانب سے تنقید سامنے آئی تو تخلیق کار نے وضاحت کی کہ وہ خود بھی ماہرہ کی بہت بڑی مداح ہیں ۔ ’ میں ماہرہ خان کی اتنی بڑی مداح ہوں کہ اگر وہ کسی بوتل میں تھوک دیں تو میں وہ بوتل سنبھال کر اپنے آباﺅ اجداد کی راکھ والے برتنوں کے ساتھ رکھ دوں‘۔

Mahira Stan accounts are making their way here so I just wanna make my statement that I love mahira khan so much if she spit in a bottle I’d keep that bottle right next to the urns that have my ancestors ashes , guns down y’all