”اس کرکٹر کا فوراً کورونا ٹیسٹ کیا جائے“ پاکستانیوں کیلئے تشویشناک خبر آ گئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سندھ حکومت کی جانب سے سابق ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ کرنے کی ہدایات کے بعد ان کے نمونے حاصل کر لئے گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں کہا کہ ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ کیلئے نمونے لے لئے گئے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے عوام سے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ان کی اہلیہ کیلئے دعاﺅں کی اپیل بھی کی ہے۔

