بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ہسپتال میں آگ لگنے سے13 مریض ہلاک

ممبئی (ڈیلی پاکستان آ ن لائن )بھارتی ریاست مہاراشٹرکے شہر وسائیویرار کے ہسپتال میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 13 مریض ہلاک ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آگ 4 منزلہ ہسپتال کی دوسری منزل پرا نتہائی نگہداشت کے وارڈ (آئی سی یو) میں رات تین بجے لگی لگی جہاں کورونا سے متاثرہ مریض زیر علاج تھے۔ حادثے کے وقت ھسپتال میں 90 مریض داخل ہوئے تھے، آگ لگنے کی وجہ کا تعین کیا جارہا ہے۔

المناک حادثے پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سوگواران سے افسوس کا اظہار کیا ہے اور ہلاک ہونے والے مریضوں کے ورثاءکو 2لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کو 50 ہزار روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے۔

PM @narendramodi has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who have lost their lives due to the hospital fire in Virar, Maharashtra. Rs. 50,000 would be given to those seriously injured.