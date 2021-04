بھارت میں کورونا کی صورتحال تشویشناک، اداکارہ شسمیتاسین کو نیکی کرنی مہنگی پڑ گئی، سوشل میڈیا پر تنقید شروع ہو گئی

ممبئی (ویب ڈیسک) سابق مس ورلڈ اور اداکارہ سشمیتا سین ممبئی کے بجائے دہلی میں کورونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کے ہاتھوں تنقید کا نشانہ بن گئیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کے شانتی مکند ہسپتال کے سی ای او سنیل ساگر میڈیا کو کورونا کی صورتحال اور ہسپتال میں آکسیجن سلنڈرز کی کمی کے بارے میں بتاتے ہوئے جذبات پرقابو نہ رکھ سکے اور روپڑے۔

بھارتی اداکارہ سشمیتا سین نے یہ ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ بہت افسوسناک ہے۔ آکسیجن کی کمی کا بحران ہر جگہ موجود ہے۔ سشمیتا نے لکھا میں نے دہلی کے اس ہسپتال کے لیے چند آکسیجن سلنڈرز کا انتظام کرلیا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ان آکسیجن سلنڈرز کو ممبئی سے دہلی بھیجنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اداکارہ نے تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلنڈرز دہلی پہنچانے میں ان کی مدد کریں۔

This is deeply heart breaking...oxygen crisis is everywhere. I have managed to organise a few oxygen cylinders for this hospital but have no way to transport it to Delhi from Mumbai...please help me find a way???? https://t.co/p8RWuVQMrO