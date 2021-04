کورونا کا شکارمعروف بھارتی موسیقار شرون راتھور زندگی کی بازی ہار گیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کے معروف موسیقار شرون راتھور کورونا سے جنگ لڑتے لڑتے 66 برس کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شرون راتھور ممبئی کے ایس ایل راہیجا ہسپتال میں نہایت تشویشناک حالت میں داخل تھے۔ رپورٹس کے مطابق شرون شوگر کے عارضے میں بھی مبتلا تھے اوران کے پھیپھڑے بھی کورونا کے باعث متاثر تھے۔

شرون راتھور کی موت کی تصدیق ان کے ساتھی موسیقار ندیم سیفی نے کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے نہایت افسوسناک لہجے میں کہا ہم نے پوری زندگی ایک ساتھ گزاری تھی لیکن اب شرون ہم میں نہیں رہا۔ فلمساز انیل شرما نے بھی ٹوئٹر پر بتایا کہ بھارت کے بڑے اور نامور میوزک ڈائریکٹر شرون کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔

V v sad .. just came to knw about the great music director #shravan he left all of us ..due to COVID .. very dear friend n colleague of mine .worked with him in #maharaja Always gave great melodies..my deepest condolences to his family. He will always remain in our hearts. RIP ???? pic.twitter.com/Unop0Kctp8