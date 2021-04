زمبابوے کے خلاف شکست کے باوجود پاکستانی ٹیم نے ٹی 20کرکٹ میں اہم سنگ میل عبور کرکے سب ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی 20 کرکٹ میں پاکستانی ٹیم 1000وکٹیں لینے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ’ کیا آپ جانتے ہیں کہ قومی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں ایک ہزار وکٹیں لینے کا اعزاز رکھنے والی پہلی ٹیم ہے۔‘

واضح رہے کہ سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 98 میچوں میں 97 وکٹیں لے کر پاکستان کے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے باؤلر ہیں۔ سابق آف سپنر سعید اجمل اور عمر گل نے 85،85 وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔

#DidYouKnow Pakistan is the first team to take 1⃣0⃣0️⃣0️⃣ wickets in T20Is

How many more our bowlers are going to add to the tally today? #ZIMvPAK #HarHaalMainCricket #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/2UuKznn5sw