زمبابوے سے شکست کے بعد شعیب ملک نے مصباح الحق پر سوالات اٹھا دئیے، کوچ کی تبدیلی کا مشورہ بھی دیدیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے کہا ہے ٹیم کو ایک غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔

زمبابوے سے شکت کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ جب آپکی مینجمنٹ پسند ناپسند پر یقین رکھتی ہو،جب آپ صرف خود کو بچانے کے موڈ میں ہوں،پھر آپ کو ہار کے علاوہ کسی چیز کی توقع ہوگی۔پھر جب آپ کپتان کو فیصلے نہیں کرنے دیں گے تو وہی ہوگا جو آج ہوا ہے۔فیصلہ سازوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے،کپتان بابر اعظم اور چیف سلیکٹر محمد وسیم کو تمام فیصلے کرنے ہونگے۔میرا خیال ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں ہمیں ایک غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اور کھلاڑیوں کی بہتر تربیت کرسکے۔

- Unacquainted decision makers need to take a step back; Babar & chief selector need to call the shots. In my opinion we need an international white ball coach who understands cricket inside out & grooms our captain whilst giving clarity to our players for coming time...