دروازہ جو کھولا تو نظر آئے کھڑے وہ دروازہ جو کھولا تو نظر آئے کھڑے وہ

حیرت ہے مجھے ، آج کدھر بھُول پڑے وہ

بھُولا نہیں دل ، ہجر کے لمحات کڑے وہ

راتیں تو بڑی تھیں ہی، مگر دن بھی بڑے وہ

کیوں جان پہ بن آئی ہے ، بِگڑا ہے اگر وہ

اُس کی تو یہ عادت کہ ہواؤں سے لڑے وہ

الفاظ تھے اُس کے کہ بہاروں کے پیامات

خوشبو سی برسنے لگی، یوں پھُول جھڑے وہ

ہر شخص مجھے ، تجھ سے جُدا کرنے کا خواہاں

سُن پائے اگر ایک تو دس جا کے جڑے وہ

بچے کی طرح چاند کو چھونے کی تمنا

دِل کو کوئی شہ دے دے تو کیا کیا نہ اڑے وہ

طوفاں ہے تو کیا غم، مجھے آواز تو دیجے

کیا بھول گئے آپ مرے کچے گھڑے وہ

شاعرہ : پروین شاکر

Darwaza Jo Khola To Nazar Aaey Kharray Woh

Hairat Hai Mujhay Aaj Kidhar Bhool ParrayWoh

Bhoolaa Nahi Dil Hijr Kay Lamhaat karray Woh

Raate n to BaRi Then Hi Magar Din Bhi Barray Woh

Kiun Jan Pe Ban Aai HayBigrra Hay Agar Woh

Us Ki To Yeh Aadat K Hawaaon Say Larray Woh

Alfaaz Thay Us Kay Keh Bahaaron K Payaamaat

Khushbu Si Barasnay Lagi Y un Phool Jharray Woh

Har Shakhs Mujhay Tujh Say Juda Karnay Ka Khahaan

Sun Paaey Agar Aik To Das Ja K Jarray Woh

Bachchay Ki Tarah Chaand Ko Choonay Ki Tamanna

Dil Ko Koi Shaey Day Day To Kia Kia Na Array Woh

Toofaan Hayi To Kya Gham MujhayAwaaz To Dejiay

Kya Bhool Gaey Aap Meray Kachchay Gharray Woh

Poetess: Parveen Shakir