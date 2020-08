آئی سی سی نے ظہیر عباس کو خوشخبری سنادی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشین ڈان بریڈ مین کے نام سے مشہورپاکستان کے سابق کرکٹر ظہیر عباس کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔

چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت پر ظہیر عباس کو مبارکباد پیش کی ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ کرکٹ کی عالمی تنظیم کی جانب سے ظہیر عباس کے شاندار کیرئیر کا اعتراف اور اسے سراہا جا رہا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ ضرور ظہیر عباس کے سحرمیں مبتلا رہے ہوں گے۔احسان مانی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ میں ظہیر عباس کی ایک خاص اہمیت ہے، ان کا نام کرکٹ کھیلنے والے کے ہر گھر کی زینت بنا۔

