بچوں کی ٹافیوں میں جوس نہ ہونے کی شکایت، مفتاح اسماعیل نے کوالٹی بہتر بنانے کے بدلے انوکھا مطالبہ کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما مفتاح اسماعیل نے بچوں کی ٹافی 'چلی ملی' کی کوالٹی بہتر بنانے کے بدلے شہری سے انوکھا مطالبہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اسامہ نامی ایک شہری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شکایت کی تھی کہ اب چلی ملی میں اتنا جوس نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔چلی ملی ہمیشہ اتنی سوکھی اور مری ہوئی نہیں تھی،اب توچلی ملی کھاتے ایسے لگتا ہے کہ چلی ملی ڈرائی فروٹ کھا رہے ہوں۔شہری کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے مفتاع اسماعیل کا کہنا تھا کہ میں کمپنی سے کہوں گا کہ چلی ملی کو زیادہ جوس والی بنائیں مگر آپ وعدہ کریں کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ(ن) کو ووٹ دیں گے۔

I will ask them to make Chilli Milli more juicy. But please promise me to vote for PMLN in the next elections. https://t.co/T3OwKQjuxS