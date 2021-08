پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز ہوگی یا نہیں؟ اہم خبر آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ستمبر میں شیڈول ون ڈے سریز ملتوی کردی گئی، پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے پاک افغان سیریز کے ملتوی ہونے کی تصدیق کردی ہے۔جیو نیوز کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ کے ارکان کے درمیان پاکستان میں سیریز کرانے کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا جس کے بعد سیریز کو اگلے برس تک ملتوی کر دیا گیا ہے ۔

PCB has accepted ACB's request to postpone next month’s ODI series due to players’ mental health issues, disruption in flight operations in Kabul, lack of broadcast facilities and increased Covid-19 cases in Sri Lanka. Both boards will try to reschedule the series in 2022.