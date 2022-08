اماراتی سفیر حماد عبید الزابی کی جاتی امرا میں مریم نواز سے ملاقات، تصویر بھی سامنے آگئی

لاہور (ویب ڈیسک) متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی نے لاہور میں مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی۔

گزشتہ روز مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیرحمادعبید الزابی نے نائب سفیر راشد علی کے ہمراہ جاتی امرا میں ملاقات کی۔ذرائع کے مطابق یو ای اے کے سفیر اور ن لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پرتبادلہ خیال کیا گیا۔

