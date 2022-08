سائفر ہمارے لیے سنگین مسئلہ تھا، مکمل تحقیقات چاہتے ہیں: فواد چودھری

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ سائفر ہمارے لیے سنگین مسئلہ تھا، ہم اس کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں، سائفر میں جس طرح کی زبان استعمال ہوئی کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا۔

سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو گرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نئے انتخابات کے مطالبہ پر غور نہ کیا تو افراتفری پھیلنے کا امکان ہے، حکومت نے پاکستان کے متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے، 50سال کے مقابلے میں اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے،عمران خان کے پاس قومی اسمبلی کی 155 نشستیں تھیں، اس وقت پاکستان پر اقلیت حکومت کر رہی ہے،وزیراعظم کے پاس قومی اسمبلی کی 84 نشستیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو حکومت کے انتخاب کا موقع دیا جائے۔

Actually it is the funniest case that the Govt has filed against Imran khan. Earlier, they filed the blasphemy case against IK and myself and few other leaders because when the prime minister went for Ummrah, people hooted him as a thief.@fawadchaudhry#PakistanUnderFascism pic.twitter.com/Jidx8Z0JSb