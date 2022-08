'عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے غلط اطلاع پر سلمان احمد گرفتار ہوسکتے ہیں' رانا ثنا اللہ کا بیان

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ کا کہنا ہےکہ گلوکار سلمان احمد کے پاس عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے اطلاع ہے تو ہمیں دیں ورنہ غلط اطلاع دینے پر مقدمہ درج کرکے انہیں گرفتار کیا جاسکتا ہے۔

جیو نیوز کے پروگرام 'کیپیٹل ٹاک' میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنااللہ نے گلوکار سلمان احمد کی جانب سے عمران خان کی جان کو خطرے کے بیان پر کہا کہ دانستہ طور پر معاشرے میں افراتفری پھیلانا جرم ہے، اگر سلمان احمد نے افراتفری پھیلانےکے لیے یہ بات کہی ہے تو یہ جرم ہے اور اگر واقعی کوئی اطلاع ہے تو ہمیں بتائیں نہیں تو عدالت سے رجوع کریں۔

