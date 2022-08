بھارت میں قیدی کی پولیس وین کے اندر سالگرہ کا کیک کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں ایک پولیس وین میں قیدی کی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق، الہاس نگر سے تعلق رکھنے والے روشن جھا نامی ایک قیدی نے پولیس وین میں ہی کیک کاٹ کر اپنی سالگرہ منائی۔

رپورٹ کے مطابق، کیک اس قیدی کے دوستوں نے عدالت کے احاطے کے قریب تعینات پولیس اسکاٹ وین کی کھڑکی سے اس تک پہنچایا۔

Attempt to murder accused was allowed to cut his birthday cake which was later put on social media by his friends

the birthday celebration was allowed outside Kalyan Court and now departmental enquiry is initiated against the concerned cops on duty#viralvideo@Thane_R_Police pic.twitter.com/I3jPD5tBQA