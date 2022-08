مشہور گانے ’کنا یاری‘ کے گلوکار نے بے گھر ہونے کی داستان سنا دی

کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے معروف میوزک شو کوک سٹوڈیو سیزن 14 کے بلوچی گانے ’ کنا یاری‘ کے گلوکار وہاب بگٹی کا گھر بلوچستان کے سیلابی ریلے میں بہہ گیا، گلوکار کے مطابق حکومت نے اب تک رابطہ نہیں کیا۔

نجی ٹی وی "جیو نیوز "کے مطابق عبد الوہاب بگٹی نے بتایا کہ وہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مرادجمالی کے ضلع نصیر آباد میں 1998 سے مقیم ہیں جب کہ ان کا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا تھا،گلوکار نے بتایا کہ ان کا گھر 2 دن قبل بارشوں سے باعث سیلابی ریلے میں بہہ گیا جس کے بعد وہ اپنے 8 بچوں سمیت رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہوگئے تاہم گزشتہ شب 3 بجے بارش رُکی تو وہ تھک ہار کے اپنے دوست کے گھر پہنچے جنہوں نے وہاب بگٹی کو ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا۔

وہاب کے مطابق ان کی چاول کی فصل بھی مکمل تباہ ہوگئی اور ساتھ ہی دیگر دیہاتیوں کے گھر بھی ریلے میں بہہ گئے جس کے بعد تمام افراد کو مشکلات کا سامنا ہے،وہاب بگٹی نے بتایا کہ علاقے میں فوجی اہلکار پانی نکالنے میں مصروف ہیں لیکن بارشوں کے باعث ان کے سسٹم بھی بند ہوگئے ہیں جس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہوگیا، بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن ہے جس سے گاڑیاں بھی نہیں چل پارہیں، اس کے علاوہ حکومت نے فی الحال کوئی رابطہ نہیں کیا۔

So heartbreaking! ????

This is brother Wahab Bugti & this is what he’s going through right now. Allah Rehm! ????????#Balochistanflood @cokestudio pic.twitter.com/XDx0kXHHpM