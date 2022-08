بیٹی کا ڈاکٹر پر تشدد، بھارتی وزیراعلیٰ لوگوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہوگئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی ریاست میزورام کے وزیراعلیٰ نے اپنی بیٹی کے ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنانے پر لوگوں سے معافی مانگ لی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق وزیراعلیٰ زورامتھانگا کی صاحبزادی میلاری چھنگتے ریاست کے دارالحکومت ایزاول میں ایک کلینک پر گئی جہاں اس نے چیک کرنے سے انکار پر ڈرماٹالوجسٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈالا۔

رپورٹ کے مطابق میلاری بغیر اپوائنٹمنٹ لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی،چنانچہ ڈاکٹر نے اسے چیک کرنے سے انکار کر دیا، جس پر میلاری نے اسے زدوکوب کیا۔ کلینک پر موجود لوگوں میں سے کسی نے اس واقعے کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی، جس کے وائرل ہونے پر لوگوں کی طرف سے شدید ردعمل آیا، جس پر میلاری کے والد اور میزورام کے وزیراعلیٰ نے عوام سے معافی مانگ لی ہے ۔

