'بچپن سے آپ کی چڑیا دیکھ رہی ہوں ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، خاتون اینکر فروا وحید اور نجم سیٹھی کی ذو معنی گفتگو

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) خاتون اینکر پرسن فروا وحید اور معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی کے درمیان ذو معنی گفتگو سوشل میڈ یا پر وائرل ہوگئی۔

نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خاتون اینکر نے کہا 'نجم سیٹھی صاحب ، میں بچپن سے آپ کی چڑیا دیکھ رہی ہوں۔،اس پر نجم سیٹھی سے کہا کہ آپ کے بات کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے ،اس بات کو تعریف بھی کہا جا سکتا ہے اور پھر اس کو ایک اور نظر سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں ،خاتون اینکر نے پوچھا 'وہ کیا؟،۔نجم سیٹھی نے جواب دیا کہ 'مطلب یہ ہے میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں،۔خاتون اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اتنے بوڑھے لگتے نہیں تونجم سیٹھی نے کہا کہ آپ اسطرح چاپلوسی کریں گی تو بہت ترقی کریں گی ۔

???? Senior Journalist @najamsethi and new show host @FarwaWaheed4 are in hot water after their double meaning discussion in intro of program! pic.twitter.com/A64fk7NXZX