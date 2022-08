ہماری آواز ایسے تھی جیسے شیشے کے ایلیویٹر سے اوپر عمارت کی بلند ترین منزل پر نیچے دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں ہماری آواز ایسے تھی جیسے شیشے کے ایلیویٹر سے اوپر عمارت کی بلند ترین منزل پر ...

مترجم:علی عباس

قسط: 55

”آف دی وال“ختم کرنے کے فوراًبعد میں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ البم "Triumph" پر کام شروع کر دیا تھا۔ ہم دورے کےلئے دو المبوں کے بہترین گیت یکجا کرنا چاہتے تھے۔ "Can You Feel It"البم کا اولین گیت تھا اور یہ راک طرزِ موسیقی کے قریب ترین تھا اور جیکسنز نے ہمیشہ ایسا کیا تھا۔یہ حقیقتاً جھومنے والی موسیقی نہیں تھی۔ یہ ویڈیو کےلئے ہمارے ذہن میں تھی جس سے دورے کا آغاز ہونا تھا۔ یہ ہمارے اپنے Also Sprach Zarathustra, The 2001 Theme کی طرح تھی، میں نے بینڈ کی موسیقی کو گرجا گھروں میں پیش کی جانے والی موسیقی کے ساتھ یکجا کرنے کا سوچا۔یہ گیمبل اور ہف کےلئے اظہار عقیدت تھا۔گیت محبت کا غلبہ پانے کی خوشی کا اظہار تھا، دنیا کے گناہ صاف ہو رہے ہیں۔ رینڈی کی گلوکاری بہت اچھی تھی۔اگرچہ یہ اُس کی استعداد کے مطابق نہیں تھا لیکن وہ اس کے باوجود اسے پسند کیا کرتا تھا۔ جب ہم نے اِسے گایا تو اُس کے سانس لینے اور شعروں کو پڑھنے کے انداز نے مجھے سرمستی سے بھر دیا اور میں اپنے انگشت پا پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں چمکتا ہوا فوگ ہارن کی طرح کا کی بورڈ پڑا تھا جس پر میں نے گھنٹوں کام کیا تھا، اسے بارہا دہرایا تھا تاوقتیکہ میں اُسے اپنی خواہش کے مطابق کرنے میں کامیاب نہیں رہا تھا۔ ہمارے تصرف میں 6 منٹ تھے اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سیکنڈ بھی اوپر تھا۔

"Lovely One"،"Shake your Body on the Ground"کی توسیع شدہ صورت تھی جس میں "Off The Wall"کی مدھم موسیقی شامل کی گئی تھی۔ میں نے جیکی کے "Your Ways"میں نئی اور لطیف آواز شامل کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں کی بورڈ انفرادیت پیدا کر رہا تھا۔ پاﺅلنہو اپنا سارا اسلحہ لے آیا تھا: ٹرائی اینگل،کھوپڑیاں، گھڑیال، یہ گیت ایک اجنبی لڑکی کے بارے میں تھا۔

” آف دی وال“ کی ڈانس ٹیونز کی نسبت’ ’ ہر شخص“ زیادہ مزے میں تھا۔۔۔ میکارٹنی اسے آگے بڑھا رہا تھا، جس طرح جہاز رخ موڑ رہا ہو۔ پسِ پردہ آواز پر"Get on the Floor"کا اثر محسوس ہوتا تھا لیکن کوئنسی کی موسیقی زیادہ گہری تھی، جیسے آپ طوفان کے مقابل ہوں۔۔۔ ہماری آواز ایسے تھی جیسے شیشے کے ایلیویٹر سے اوپر عمارت کی بلند ترین منزل پر نیچے دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں لیکن بلندیوں پر جانے کےلئے کوئی محنت نہیں کی۔

© "Times Wait For No One"کو جیکی اور رینڈی نے میرے انداز اور آواز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھا تھا۔ وہ آگاہ تھے کہ وہ ”آف دی وال“کے گیت نگاروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا۔"Give It Up"نے ہر ایک اور خاص طور پر مارلن کو گانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ ہم اپنے بینڈ کے صوتی تاثر سے دور تھے، شاید دوبارہ فلی کے ہمیں پھنسانے کےلئے بنائے گئے جال میں پھنسنے جا رہے تھے۔ "Walk Right Now" اور"Wondering Who"کی موسیقی Destinyکے قریب تر تھی لیکن بہت سارے حصے میں وہ اذیت جھیل رہے تھے کیونکہ ہر شخص اس پر کام کر رہا تھا لیکن کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔

یہاں ایک چیز مستثنیٰ تھی! "Heartbreak Hotel"، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ مصرعہ میرے ذہن کی بھٹی سے برآمد ہوا تھا اور میں نے اسے لکھا تھا تو کسی دوسرے گیت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ ریکارڈ کمپنی نے اسے ایلوس پریسلے سے تعلق کے باعث کور پر ’ ’دز پلیس ہوٹل‘ ‘کے طور پر شائع کیا۔ وہ میرے لئے اُسی طرح اہم ہے جس طرح وہ موسیقی کے لئے اہم تھا، سیاہ فام اور سفید فام کے لئے اہم ہے۔ اُس کا میرے اوپر اَثر نہیں تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ میرے لئے اس وقت اُس کا اثر قبول کرنا مناسب نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری چیز سے زیادہ یہ بہتر وقت کا انتخاب تھا۔اس دوران میرا گیت منظرِ عام پر آگیا، لوگوں کا خیال تھا کہ اگر میں خلوت نشینی میں زندگی گزارتا رہا، جیسا کہ میں گزار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں مرجاﺅں، جیسا کہ پریسلے نے کیا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، یہاں مشابہت نہیں ہے اور میں خوفزدہ کرنے والے حربوں کے مقابل کچھ نہیں تھا۔ ایلوس نے جس طرح خود کو تباہ کیا، اس میں تاحال میری دلچسپی ہے کیونکہ میں خود کبھی اُن راستوں کا مسافر نہیں بننا چاہتا۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔