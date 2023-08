زمبابوے کے سابق کپتان ہیتھ اسٹریک انتقال کر گئے

ہرارے (ڈیلی پاکستان آن لائن)زمبابوے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیتھ اسٹریک 49برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیتھ اسٹریک کینسر میں مبتلا تھے ، رواں برس مئی میں ہیتھ اسڑیک کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔زمبابوے کے کپتان شین ولیمز اور سابق فاسٹ بولر ہنری اولنگا نے بھی ہیتھ اسٹریک کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔

Sad news coming through that Heath Streak has crossed to the other side. RIP @ZimCricketv legend. The greatest all rounder we produced. It was a pleasure playing with you. See you on the other side when my bowling spell comes to an end...????