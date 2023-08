توشہ خانہ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس؛ مریم نواز نے اہم ٹوئیٹ کر دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کی سینئر نائب صدر و چیف آرگنائزر مریم نواز نے سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کیخلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس پر اہم ٹوئیٹ کردی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹوئیٹ میں مریم نواز نے کہاکہ چیف جسٹس کی وکالت کرنا چیئرمین کو اچھا نہیں بنا سکتی،ایسا کرنے سے چیف جسٹس کا امیج خراب ہو گا۔

CJP pleading for IK doesn’t make IK look good, it makes CJP look bad. Very brazen.