میزورم (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں ریلوے کا زیر تعمیر پل گرنے سے 17 مزدور ہلاک ہوگئے۔بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ شمال مشرقی ریاست میں پیش آیا جہاں میزورم کے مقام پر بنایا جانے والا ریلوے کا پل آگرا۔پل کے ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے جن کی تلاش کیلئے جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔حکام کا کہنا ہےکہ پل کی تعمیر کی سائٹ پر 35 سے 40 مزدور کام کررہے تھے جس کی وجہ سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہلاک افرادکے لواحقین کےلیے 2 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔

Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the…