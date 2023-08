مکہ مکرمہ میں تیز ہواؤں کیساتھ بارش ،زائرین کے تحفظ کیلئے اہم ہدایات جاری

مکہ مکرمہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)حرمین انتظامیہ نے بارش کے وقت مسجد الحرام کے زائرین کی سلامتی کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ بارش کے وقت دعا اور استغفار بہترین ہوتا ہے۔جب بارش ہو رہی ہو تو سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔

انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے اندر اور باہر جگہ جگہ پھسلن سے بچنے کے لیے پلاسٹک کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں،بارش کے وقت چلنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے اور بچوں کو پانی سے دور رکھا جائے،اہلکاروں کی ہدایات پر عمل کیا جائے اور جہاں کہیں بھی کوئی منفی چیز دیکھی جائے تو فوری طور پر مطلع کردیا جائے۔

Spectacular view of the clock tower during the thunderstorms in Makkah Mukarramah today. #HaramainInfo pic.twitter.com/aPxuaX7nnX