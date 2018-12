رواں سال جولائی تا اکتوبر نجی شعبہ نے 360 ارب روپے کے قرضے لئے،وفاقی وزیر خزانہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ جولائی سے اکتوبر تک نجی شعبہ نے تین گناسے زائد قرضے لئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں اسد عمر نے کہاہے کہ رواں سال جولائی تا اکتوبر نجی شعبہ نے 360 ارب روپے کے قرضے لئے جبکہ گزشتہ سال اس عرصہ میں نجی شعبہ نے 110 ارب کے قرضے لے تھے ۔ان کا کہناہے کہ رواں سال جولائی تا نومبر زرعی قرضے 36 فیصد بڑھ کر 212 ارب روپے تک پہنچ گئے جبکہ گزشتہ سال اس عرصہ میں زرعی شعبے نے 156 ارب کے قرضے لئے تھے ۔

Jul to october private sector credit offtake this year is Rs.360 billion vs only Rs.110 billion last year in the same period. Agriculture credit in jul to nov this year is Rs 212 billion, increase of 36% vs Rs. 156 billion same period last year