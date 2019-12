”چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر آواز اٹھائیں“ شاہد آفریدی میدان میں آگئے، وزیراعظم سے اپیل کردی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ وہ چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر آواز اٹھائیں۔ چین کے سنکیانگ ریجن میں ایک کروڑ سے زائد ایغور مسلمان آباد ہیں جنہیں مبینہ طور پر حراستی مراکز میں رکھا جارہا ہے۔یہی وجہ ہے کہ امریکا نے ایغور اور دیگر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے باعث چین کی 28 سرکاری تنظیموں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کردی تھیں۔

امریکا کا کہنا تھا کہ چین میں مسلم اقلیت پر ظالمانہ جبر کو برداشت نہیں کرے گا۔اس کے علاوہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی چین میں مسلم اقلیت پر ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔گزشتہ ماہ ایک امریکی ٹک ٹاک اسٹار فیروزہ عزیز نے چین کے مسلمانوں کی حالتِ زار سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی ویڈیو بنائی تھی جو خوب وائرل ہوئی تھی تاہم اب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھی چین میں مسلم اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی ہے۔

Hearing of atrocities committed against the #UighurMuslims is heartbreaking. I request @ImranKhanPTI to speak up against this; talk of uniting the Muslim ummah includes our brothers & sisters in China too. @CathayPak is requested to address the humane & just treatment of Muslims https://t.co/0D6MNZWztV