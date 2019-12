بھارت میں متنازعہ بل کے خلاف مظاہرے، معروف اداکارہ کو بھی گرفتار کرلیا گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) مسلم مخالف شہریت ترمیمی بل کے خلاف مظاہرے میں شرکت کرنے پر بالی ووڈ اداکارہ صدف جعفر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گرفتار کر لیا گیاہے۔

خلیج ٹائمز کے مطابق صدف جعفر ان دنوں فلم ’اے سوٹ ایبل بوائے‘ کی شوٹنگ میں بھی مصروف تھیں۔ فلم کی پروڈیوسر میرا نائر نے صدف کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر لکھا ہے کہ ”یہ ہمارا آج کا انڈیا ہے۔خوفزدہ کر دینے والا۔“انہوں نے لکھا کہ ”صدف جعفر کو پرامن مظاہرے میں شرکت کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ پولیس نے گرفتاری سے قبل صدف کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں اس کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی اس مطالبے میں میرے ساتھ شامل ہوں۔“

This is our India now - Appalling: our #SuitableBoy actress, Sadaf Jafar, beaten and jailed for peaceful protest in Lucknow! Join me in demanding her release https://t.co/RPxOfYjZ75